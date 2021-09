En déplacement à Marseille dimanche 19 septembre, le Stade Rennais va affronter l’Olympique de Marseille pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Alfred Gomis, absent du onze de Génésio lors des deux matchs précédents, retrouvera sa place de titulaire.

Forfait contre Reims, Alfred Gomis n’a non plus disputé hier la rencontre face à Tottenham en Ligue Conférence. Des absences sur le onze de Bruno Génésio qui s’explique par un isolement du portier sénégalais pour des raisons sanitaires. “Alfred est absent pour dimanche (contre Reims), et peut-être jeudi (contre Tottenham), pour des raisons sanitaires. Il rentre d’un pays classé orange, et étant donné qu’il n’avait pas le pass sanitaire complètement validé, il est contraint d’observer sept jours d’isolement“, avait précisé son coach après le retour de sélection d’Alfred Gomis qui a fait le choix de ne pas se faire vacciner.

Le numéro 16 de l’équipe du Roazhon Park va renouer cependant avec son poste de titulaire pour protéger la cage des hommes de Bruno Génésio. C’est ce dernier même qui a confirmé le retour du gardien de 28 ans dans le onze de son équipe face aux Phocéens. “Jeudi, il sortait tout juste de sa période d’isolement, ça me semblait plus judicieux de faire jouer Romain Salin, mais la hiérarchie n’est pas modifiée”, dit le technicien français ce vendredi après-midi en conférence de presse.

wiwsport.com