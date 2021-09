Le classement mondial des nations les plus chères en termes d’effectifs de transfermarkt place deux équipes africaines au sein du Top 20.

Ce classement de transfermarkt révèle les équipes nationales les plus chères au monde. Une liste de 100 équipes dont l’Angleterre occupe la première place et les requins bleus du Cap-Vert la dernière. Les Three Lions dominent le classement avec un effectif de joueurs qui pèsent lourds dans le marché des transferts comme Harry Kane (120 millions d’euros), Jadon Sancho (100 millions d’euros), Raheem Sterling (90 millions d’euros), Mason Mount (75 millions d’euros), Jack Grealish (65 millions d’euros), Bukayo Saka (65 millions d’euros)… .La valeur totale de cette équipe est estimée à 1,18 milliard d’euros. Le podium est complété par la France des Champions du Monde (2ème : 1,07 milliard d’euros) et la Squadra Azzurra, championne d’Europe (3ème : 916 millions d’euros).

Dans le top 20 de ce classement mondial, figurent les deux plus gros effectifs d’Afrique. Il s’agit des Eléphants de la Côte d’Ivoire et des Lions de la Téranga du Sénégal. Le premier cité occupe la 14ème place du classement avec une équipe estimée à 321,38 millions d’euros. Une somme qui s’explique par la présence de joueurs tels que Kessié (55 millions d’euros), Wilfried Zaha (45 millions d’euros), Nicolas Pepe (35 millions d’euros) et tant d’autres.

Le Sénégal quant à lui, 2ème africain et 16ème mondial, possède un riche effectif avec l’un des joueurs africains les plus en vue. Il s’agit bien de Sadio Mané dont la valeur marchande est estimée à 85 millions d’euros. L’estimation totale de l’effectif des Lions est de 299 millions d’euros avec des stars au noms de Koulibaly (48 millions d’euros), Edouard Mendy (25 millions d’euros)… .

wiwsport.com