L’équipe nationale féminine de Basket du Sénégal, nation la plus titrée de l’AfroBasket (11 titres) va disputer la 25e édition (18-26 septembre) de cette compétition continentale. Meilleure marqueuse de ce rendez-vous du basket Africain avec 751 points, Astou Traoré ne prendra part aux joutes. Elle arme ses sœurs !

Sur sa page Facebook, la Lionne a partagé un message de soutien à la sélection nationale actuellement à Yaoundé. Astou Traoré d’écrire “Par ce message, je voudrais dire, bonne chance aux lionnes. J’ai confiance en vous . Maximum de concentration et beaucoup de détermination. Répétez la performance de 2015 sur la même terre de Yaoundé . Nos prières et celles de tous les sénégalais vous accompagneront incha Allah .Peace and Love”.

Rappelons que le dernier sacre du Sénégal remonte à l’édition 2015 où Astou Traoré et ses coéquipières avaient battu le pays hôte, le Cameroun (81-66). Des Lionnes comme Mame Marie Sy-Diop et Oumou Khairy Sarr retrouveront ce parquet du palais des sports de Yaoundé, ce samedi face à la Guinée, pour le match d’ouverture.

wiwsport.com