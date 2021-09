Mené dès la 3e minute de jeu sur un but de Gustav Isaksen, les partenaires de Stéphane Badji, qui a disputé l’intégralité de la rencontre, ont égalisé dans la demi-heure de jeu par l’ailier Kiril Despodov (32e). Un match nul qui permet au Ludogorets d’occuper la 2e place du Groupe F derrière l’Étoile Rouge de Belgrade, victorieuse de Braga (2-1).

😐 Full time. Draw with 1:1 between Ludogorets and Midtjylland#Midtjylland #Ludogorets #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/ZSOKOPIumg

