À l’occasion de la première journée de Ligue Europa, Stéphane Badji et le Ludogorets Razgrad se rendent à Herning pour faire face au FC Midtjylland (16h45 GMT). Le milieu sénégalais est titulaire.

Leader incontestable et incontesté de la First Professional League (D1 Bulgarie) avec cinq victoires en autant de journées, le Ludogorets espère pouvoir enchainer sur la bonne forme notée en ce début de saison … et sur la scène européenne. Ceci passe par un bon résultat lors du difficile déplacement à Herning pour défier Midtjylland en Europa League.

