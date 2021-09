Après une trêve internationale particulièrement consacrée aux qualifications à la prochaine Coupe du monde, la FIFA a publié ce jeudi, son dernier classement avec le Sénégal qui fait son entrée dans le top 20 mondial tout en demeurant le n°1 africain.

Les Lions continuent de régner sur l’Afrique et de grignotter des points petit à petit sur l’échelle mondiale. Après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 soldées par deux succès sur le Togo et le Congo, Aliou Cissé et ses hommes conservent encore leur place de prestige sur le continent africain, comme l’a fait savoir le dernier classement FIFA. La Tunisie, vainqueur de la Guinée Equatoriale et de la Zambie, a aussi conservé sa seconde place derrière les Lions et les Fennecs de l’Algérie complètent le podium.

Vainqueur des Eperviers sur le score de 2 buts à 0 à Thiès et du Congo (3-1) à Brazzaville, le Sénégal qui a gagné 9,99 points depuis le dernier classement. Ce qui lui a aussi valu son entrée dans le Top 20 mondial juste derrière la Suède et le Pays De Galles. Sur le plan mondial, l’Angleterre a éjecté la France pour monter sur le podium derrière le duo de tête : la Belgique et le Brésil respectivement premier et deuxième.

Pour rappel, La FIFA établit ce classement selon un système appelé “SUM” et qui procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matches gagnés ou perdus. Les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu’une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement.

wiwsport.com