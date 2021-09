Hier, mercredi se jouer la 10ème et dernière journée de la Zone Centre-Ouest du du Championnat national de handball masculin. ISEG et Saltigué ont décrocher leurs tickets pour les quarts de final des play-offs.

A l’issue de la dernière journée de la Zone Centre Ouest, ISEG a disposé de la JA (32-29) pour conserver sa 3ème place avec 20 points, qui lui permettent d’assurer sa qualification.

De son côté Saltigué a perdu face au DUC 21-27), mais termine tout de même 4ème place à égalité de 16 points avec Gorée. Ils doivent leur qualification à leurs confrontations directes remportées face aux insulaires. Mais selon les informations reçues, Gorée a introduit une réserve contre un joueur du Saltigué. Ce contentieux devrait être vidé c jeudi.

Ainsi, Saltigué et Gorée sont suspendus au verdict de la Commission fédérale des statuts, de la qualification, des règlements et de la discipline (CFSQRD), DUC (1er, 27pts), le tenant du titre ASFA (2ème, 24pts) et ISEG (3ème, 20pts) sont sûrs de participer aux quarts de finale.

Les affiches des quarts de finale sont prévus samedi prochain.

Avec Stades