Pour la saison prochaine, le CNG a dégagé des perspectives pour assainir la lutte avec frappe. Une batterie de mesures seront appliquées. Parmi elles, on peut noter la couverture médicale et l’assurance qui sera étendue jusqu’aux entrainements.

Les lutteurs vont certainement apprécier ce grand changement apporté à la couverture médicale et à l’assurance. “Dans le cadre de l’assainissement de cette forme de lutte, les mesures suivantes seront appliquées : étendre la couverture médicale et l’assurance des lutteurs jusqu’à l’entrainement, la poursuite de la réflexion sur le port de gant appropriés à la lutte avec frappe, continuer la lutte contre le dopage, renforcer les mesures d’éducation et de sanction pour ramener la violence au point zéro, exiger le versement du cachet global payé aux lutteurs au CNGL,

affiner la réflexion pouvant aboutir au paiement de droits de licence aux photographes at aux télévisions qui sont chargées du direct, étoffer la commission médicale, rajeunir et étoffer la commission d’organisation, améliorer les textes réglementaires, relancer la réflexion sur les droits de couverture médiatique des manifestations de lutte, mener une réflexion sur l’organisation des cérémonies de face-à-face, octroyer aux entraineurs animateurs-initiateurs formés par le CNG des licences pour entraineurs et, enfin, faire parapher les contrats de lutte par un responsable des structures auxquelles les lutteurs appartiennent en plus de la signature du manager”, a annoncé le CNGL dirigé par Gris Bordeaux dans son rapport de bilan.

