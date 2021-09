Vainqueur en 2018, éliminé en huitième de finale la saison d’après, puis en quart de finale l’année dernière, Liverpool démarre une nouvelle saison européenne avec les intentions de faire mieux que les deux précédentes campagnes. Pour y parvenir, Jurgen Klopp a concocté quelques petites surprises sur son onze de départ pour défier l’AC Milan.

Buteur en Championnat lors du week-end dernier, le numéro 10 des Reds va démarrer la rencontre sur le banc. De son côté, l’AC Milan de Ballo-Touré, qui retrouve la Ligue des Champions sept ans plus tard, espère faire bonne figuration. Quant à Ballo-Touré, il faudra encore attendre avant d connaitre sa première titularisation sous les ordres de Stefano Pioli.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM

— Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021