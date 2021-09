En conférence de presse avant la rencontre Strasbourg vs Metz, le coach des messins Frédéric Antonetti a parlé de son ex joueur Habib Diallo.

Frédéric Antonetti fera face à Strasbourg de l’ex messin Habib Diallo ce vendredi 17 septembre à 19h00 GMT au stade de la Meinau de Strasbourg. Interrogé en conférence de presse d’avant-match sur ses retrouvailles avec l’international sénégalais, Antonetti dit toujours suivre son ancien attaquant qui a inscrit au total 38 buts pour les grenats.

“Je suis toujours Habib Diallo, c’est un joueur complet. Il a du mal à s’imposer , je ne connais pas les raisons. Quand je l’ai vu jouer je trouve qu’il n’a rien perdu de ses qualités“, dit Antonetti de son ex protégé et prochain adversaire. Rappelons que Habib Diallo a disputé la saison dernière 36 match avec Strasbourg pour 9 buts et 3 passes décisives, il a aussi ouvert son compteur de la saison à la 5ème journée. Il a ensuite ajouté qu’en moyenne les joueurs réalisent leurs meilleures performances entre 27 et 32 ans. L’âge mûre, selon lui, où l’on peut se permettre de situer l’attaquant de 26 ans des Lions. “Habib Diallo va vivre ses meilleures années”, termine Frédéric Antonetti.

