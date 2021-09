Arrivé septembre dernier du côté de Chelsea en provenance de Rennes, Edouard Mendy s’est rapidement imposé dans les cages des Blues.

Aujourd’hui face à la formation de Zenit saint Petersburg comptant pour la première journée du groupe H de la Ligue des Champions, le portier de bleus va effectuer sa 50e apparition avec le club Anglais.

Edouard Mendy, titulaire ce mardi soir dans la cage des Bleus au Stamford Bridge pour affronter Zenit Saint Petersburg dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions, jouera son 50e match sous les couleurs de Chelsea. Une apparition qui le place déjà parmi les grands noms du club.

Dans cette compétition, le gardien de but, auteur de 9 clean sheets la saison passée effectuera sa 13e apparition avec seulement 3 buts encaissés. Un record pour un gardien de but lors de sa première saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

wiwsport.com