Malgré la défaite à domicile (0-1), l’entraîneur de Teungueth FC, Youssouph Dabo, reste optimiste pour une éventuelle qualification au 2ème tour, à Abidjan.

“Pour le match retour, il faut aller gagner pour se qualifier. Si on ne croit pas à la qualification, on peut rester chez nous. Il ne faut pas y aller et dépenser de l’argent inutilement. On s’est qualifiés la saison dernière à l’extérieur. Moi, je ne suis pas alarmiste, je suis très optimiste. Et je sais qu’on a les capacités de le faire. Maintenant, il faut qu’on évacue la déception très rapidement et y aller en tant que combattants et relever le défi là-bas. Si certains pensent qu’on est déjà morts, on en reparlera dans un peu plus d’une semaine, parce que le match retour, c’est le 19.”, nous dit le coach Dabo dans Record.

Avec Record