L’ailière des Lionnes a reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministre des sports. A la veille de leur voyage pour Yaoundé, Mame Marie Sy, capitaine de l’équipe, revient sur l’objectif.

A 36 ans, Mame arie Sy va disputer son 7e AfroBasket. “C’est un honneur de recevoir le drapeau national en sachant que nous allons dans une compétition très difficile. On a entendu des mots très touchants, réconfortants et encourageants. Pour cela, nous sommes prêtes psychologiquement pour aller défier les autres nations” a t’elle déclaré en marge de la cérémonie de remise de drapeau cet après-midi au stadium Marius Ndiaye.

“Etre sur le podium c’est notre priorité mais nous pouvons aussi aller chercher le plus loin possible. Là on dit podium parce que l’équipe est jeune. Beaucoup de joueuses viennent d’intégrer le groupe. Elles sont des jeunes qui ont des potentiels énormes, des battantes… On ira chercher le podium et on sera satisfaite de la place que nous occuperons” a t’elle fait savoir.

wiwsport.com