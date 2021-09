Le Secrétaire Général du ministère des sports a remis le drapeau national aux Lionnes ce lundi. Une cérémonie qui marque l’envoi officiel en mission de l’équipe nationale féminine à l’AfroBasket 2021.

“Au nom e monsieur le ministre des sports, je voudrais exprimer la fierté et la reconnaissance de la nation en votre endroit pour le choix noble que vous avez pris de défendre les couleurs de la nation” a déclaré Paul Dionne au stadium Marius Ndiaye ce soir.

Il a rappelé les attentes des sénégalais pour cette compétition dont le Sénégal est la nation la plus titrée avec 11 titres. “Ces attentes tirent leurs sources dans la passion que nos compatriotes ont pour le Basketball mais aussi et surtout dans l’héritage glorieux que vous ont laissé vos ainés qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du Basketball continental.”

Porte parole de l’Etat lors cette cérémonie, Paul Dionne a galvanisé les Lionnes avec le message des autorités. “Comme toutes les compétitions sportives internationales, votre mission au Cameroun sera ponctuée de défis à relever. Cependant, il importe de considérer qu’aucun défi n’est insurmontable. Je voudrais au nom de M ministre des sports à ne ménager aucun effort à ne ménager aucun effort, et faire preuve d’ambition, de courage, de détermination d’engagement de combattivité et de solidarité afin de surmonter tous les obstacles et difficultés qui s’érigeront sur votre parcours à Yaoundé.”

