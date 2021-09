Dernière équipe à avoir rejoint le tableau de la phase finale du tournoi féminin majeur africain, elle devra se présenter sous son meilleur visage si elle entend avancer dans la compétition.

Les Guinéennes ont reçu une invitation pour venir à Yaoundé, après avoir perdu contre le Cap-Vert (score cumulé : 124-132) dans la série éliminatoire entre les deux nations qui a eu lieu en juin à Conakry. Faire partie des 12 meilleures équipes du continent est un premier pas. Le prochain serait d’exister sur le terrain et de réussir à s’y illustrer.

Voici quelques éléments clés à son sujet :

Équipe : Guinée

Classement FIBA : 99e (Monde) ; 17e (Afrique)

Dernière participation au FIBA Women’s AfroBasket : 2017 (1 victoire, 6 défaites ; 10e place)

Meilleur résultat au FIBA Women’s AfroBasket : 2e (1966)

Le chemin de la qualification pour le FIBA Women’s AfroBasket 2021 : La Guinée a reçu une invitation de la part de FIBA Afrique.

Monde : La Guinée n’a jamais participé à la Coupe du Monde Féminine FIBA ou aux JO, en dépit de son excellent résultat en 1966.

Historique : Ancienne médaillée d’argent du FIBA Women’s AfroBasket, la Guinée a beaucoup reculé au classement depuis. En effet, après 1966, lorsque le tournoi n’avait réuni que quatre équipes, elle a pris la 5e place en 1970, puis des 7e, 8e et 10e places. En 2017, date de sa dernière apparition au FIBA Women’s AfroBasket, elle a terminé 10e, ne remportant qu’un seul match, contre la Tunisie. La Guinée aura cette année à cœur de montrer qu’elle mérite sa place au sein de l’élite africaine.

Joueuses clés : Fanta Bérété sera l’une des Guinéennes à suivre de près au Cameroun, tout comme Batouly Camara, ancienne joueuse de la University of Connecticut.

Récemment désignée MVP du championnat national, Bérété (1.80m) a mûri depuis 2017, lorsqu’elle n’avait marqué qu’une moyenne de 2.5 points par match. Arrivera-t-elle à porter tous les espoirs d’une nation à Yaoundé ?

Coach : Ousmane Camara a réalisé plusieurs passages à la tête de la Guinée au cours de ces dernières années. Il a coaché l’équipe masculine dans le cadre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019. Qu’attendre de lui ? Peut-être qu’il arrive à redresser l’équipe et à l’aider à retrouver le chemin du succès.

Pronostic : Il sera très difficile pour la Guinée de se sortir de la phase de groupes. À Yaoundé, elle partage le Groupe C avec le Sénégal et l’Égypte. Bérété et ses coéquipières devront être au point dans tous les secteurs du jeu si elles entendent avancer au second tour.

