Titulaire samedi contre Monaco (2-0) lors de la cinquième journée de Ligue 1, le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng a frappé fort en inscrivant un doublé. Peut-être une surprise pour certains, mais pas pour l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli.

Chrislain Matsima a dû avoir un peu de mal à trouver le sommeil samedi soir. Même si son entraîneur Niko Kovac a refusé de l’accabler, le jeune défenseur français (19 ans) s’est sans doute refait le film de Monaco-OM (0-2) et du calvaire qu’il a vécu avant d’être remplacé à la pause par Ruben Aguilar. Pendant 45 minutes, Bamba Dieng l’a martyrisé à coup d’accélérations. Propulsé titulaire avec les absences de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, l’attaquant sénégalais (21 ans) a marqué les esprits à Louis-II avec un doublé et une prestation majuscule. Pas mal pour un joueur arrivé à Marseille en 2020 en provenance du Diambars FC, club sénégalais partenaire de l’OM, et qui s’était déjà illustré la saison dernière en marquant à Auxerre en Coupe de France (2-0).

“Il a des qualités qu’on voit au quotidien”

“Pour moi, Dieng n’est pas une surprise, sinon je ne l’aurais pas mis. Il a des qualités qu’on voit au quotidien, pour jouer dans les espaces. On l’a choisi pour cette capacité à faire mal dans leur dos. Il a un très grand potentiel. Je l’ai choisi aujourd’hui car je pensais qu’à ce poste, il pourrait leur faire mal”, a souligné Jorge Sampaoli après la victoire à Monaco en conférence de presse. Le technicien argentin ne s’est pas trompé. Vif, rapide, puissant, Dieng a d’abord été malheureux en tirant au-dessus et en trouvant à deux reprises les montants d’Alexander Nübel. Mais il n’a pas lâché. Et a donc fini par être récompensé avec ces deux buts, les deux premiers pour lui en championnat.

“Je suis très content de cette prestation. Je remercie toute l’équipe de m’avoir aidé. C’était une folie, nos supporters sont partout. Je les remercie, ils nous donnent envie de gagner et de bien jouer. Moi je suis toujours disponible pour le coach. Je vais rester concentré, faire ce que je dois faire et ça va aller. Je n’ai pas les mots mais je suis très heureux”, s’est réjoui le numéro 12 marseillais, qui avait été approché lors du dernier mercato par des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Il pourrait avoir une nouvelle occasion de se montrer dès jeudi face au Lokomotiv Moscou pour le début de la phase de groupes de la Ligue Europa.

RMC Sport