La trente-troisième édition de la Coupe d’Afrique des Nations ne va pas faire des heureux au Liverpool FC particulièrement chez son entraineur.

Pour sa prochaine édition, la Coupe d’Afrique des Nations, alors jouée en été en 2019, va traditionnellement revenir en hiver et se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans différentes villes du Cameroun. Conséquence, cette grande messe du football africain devrait priver des Clubs d’un peu partout sur le Vieux Continent de plusieurs de leurs joueurs.

A Liverpool notamment, certains d’entre ces internationaux africains sont rendus indispensables aux dispositifs mis en place par leur entraineur, Jurgen Klopp. Ce dernier, comme en 2017, va devoir trouver un moyen d’assurer l’intérim. Convoqué à s’exprimer sur les très probables absences de Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Naby Keita, le technicien allemand espère trouver une solution.

« Nous le savions (les absences de Salah et Mané), nous devons y faire face et nous allons y faire face. Comment ? Nous verrons en janvier », a déclaré Klopp dans l’Independent. Certains disent maintenant que nous devons signer deux attaquants avec la même qualité que Sadio et Mo. Cela ne peut pas être une solution car nous ne pouvons pas le faire, nous devons donc trouver une solution pour cela en janvier. »

