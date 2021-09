Sans victoire depuis le début de la saison, le FC Metz pourra compter sur les Sénégalais Pape Matar Sarr, Lamine Gueye et Ibrahima Niane, titulaires face à Troyes (13h00 GMT). Ousmane Ba, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Ndiaga Yade débuteront le match sur le banc.

Tenu en échec à trois reprises et battu lors des quatre premiers matchs, le FC Metz (15e) doit désormais lancer sa saison en victoires. Très en jambes depuis le début de la saison, Pape Matar Sarr, Lamine Gueye et Ibrahima Niane seront une nouvelle fois alignés au milieu de terrain et sur le front de l’attaque messine. À noter que trois autres Sénégalais sont sur le banc.

#FCMESTAC [ ℂ𝕠𝕞𝕡𝕠𝕤𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 ] 💥 La composition des Grenats pour la réception de l'@estac_officiel vous est présentée par AXIA Interim ! AXIA Interim 👉 https://t.co/Je0NKMWd06 pic.twitter.com/abTFs3KozU — Fc Metz ☨ (@FCMetz) September 12, 2021

