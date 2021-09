Ce dimanche après-midi, France 3 Corse annonce que la garde à vue de Christophe Diedhiou a pris fin. Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, interpellé samedi soir suite aux graves débordements survenus après le match de Ligue 2 contre le club insulaire, a passé la nuit au commissariat d’Ajaccio.

« Une procédure est en cours sans présentation au parquet. Les charges retenues sont qualifiées d’infraction contraventionnelle », précise le parquet à nos confrères corses.

Comme il l’avait laissé entendre, l’AC Ajaccio a de son côté porté plainte après les incidents de la veille. Pour rappel, devant le car sochalien, prêt à quitter le stade François-Coty après la défaite des Jaune et Bleu (1-0), un agent de sécurité a été blessé au nez et à un œil après une échauffourée. La police était alors intervenue et avait ensuite escorté la délégation sochalienne jusqu’à l’aéroport, où Diedhiou avait été interpellé, laissant ses partenaires regagner le continent sans lui.

L’Est Républicain