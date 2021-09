L’Equipe Nationale féminine n’a pas trouvé la solution contre les Aigles du Nigeria. En peu en difficulté dans la réception, le Sénégal a pourtant tête avec de fortes illusions durant la partie malgré premier set très compliqué. Les Lionnes ont sombré face aux attaques de leurs adversaires et s’inclinent en toute logique.

Il faudra donc se corriger pour le prochain rendez-vous.

2021 Women’s African Nations Championship- Day 1

Match 1 Nigeria 🇳🇬 v Senegal 🇸🇳 Pool A 1-0

Set 1: 25-16

Nigeria used the first wind to advance 1-0 pic.twitter.com/OJJ6lCr7rb

— CAVB (@CAVBPress) September 12, 2021