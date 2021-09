Grâce à une belle prestation de son défenseur international sénégalais, le Napoli s’est imposé dans le choc de la 3e journée de Serie A face à la Juventus (2-1).

Naples est leader de Serie A. Les protégés de Luciano Spalletti, qui ont pourtant eu très chaud dans les premières minutes de la seconde mi-temps, sont parvenus à renverser une Vielle Dame qui connait un début de saison très mitigé. Si Alvaro Morata a ouvert le score pour la Juve (10e), les locaux sont parvenus à égaliser juste après la reprise grâce à Matteo Politano (57e).

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul de parité, arriva le but gag signé Kalidou Koulibaly (85e). Sur un corner détourné vers le but par un adversaire, le défenseur international sénégalais surgit au second poteau et voit la balle arriver sur ses pieds. Seul face aux camps, Kalidou Koulibaly pousse le butin au fond et dessine une solide victoire pour les siens.

Intraitable depuis le début de la saison, Naples, en attendant la suite et fin de la troisième journée, prend pour cette occasion la première place de Serie A avec trois victoires en autant de rencontres. La Juve, qui subit au passage sa deuxième défaite d’affilée, est provisoirement classée 14e avec seulement un petit point après trois journées.

wiwsport.com