Auteur d’une partition remarquable avec l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco, ce samedi, en Ligue 1, Bamba Dieng s’est réjoui de sa performance.

Le futur et le présent de l’Olympique de Marseille … Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Lancé dans le grand bain par Jorge Sampaoli, le joueur de 21 ans a fêté en trombe sa première titularisation en Ligue 1. En témoigne sa prestation de ce samedi face à l’AS Monaco. Grâce à son doublé retentissant, l’OM s’est imposé (2-0) en déplacement au Stade Louis II.

Quelques minutes après la partie, l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly a été invité à commenter sa prestation du soir au micro de Canal+. « Je suis content de la prestation, je remercie toute l’équipe et le coach de m’avoir fait confiance. Je savais que je pouvais le faire. On m’a dit de me calmer et finalement c’est arrivé, je les ai mis. J’aime bien Marseille. »

La réaction de l'homme du match Bamba Dieng ! 🎙️ #ASMOM pic.twitter.com/2Dm2DsmAsb — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 11, 2021

