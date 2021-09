Auteur d’un début de saison aboutissant, Ismaila Sarr figure parmi les trois nominés pour le titre du meilleur joueur du mois d’août à Watford.

Pour son retour en Premier League, Ismaila Sarr a connu un premier mois pas moins radieux. Excellent comme durant la saison dernière en Championship, l’attaquant international sénégalais a été l’un des meilleurs hommes de Xisco Muñoz durant les premiers matchs de cette saison dans l’élite anglaise.

Titulaire indiscutable, le numéro 23 des Hornets a disputé l’intégralité (en minutes) des trois premières journées de Premier League. Face à Aston Villa, lors de la journée inaugurale, Ismaila Sarr inscrivait son premier but de la saison et participait à la victoire des siens (3-2), avant de voir son équipe subir deux défaites de suite.

Pour remporter ce premier prix de la saison, l’ancien joueur du Stade Rennais est en concurrence avec les deux Nigérians et recrues estivales de Watford : l’attaquant Emmanuel Dennis et le milieu de terrain Peter Etebo. Outre ce trophée de meilleur joueur, Ismaila Sarr a également été nominé pour plus beau but du mois d’août.

🇳🇬 Emmanuel Dennis

🇸🇳 Ismaïla Sarr

🇳🇬 Peter Etebo 🗳 Who gets your vote for our @Stake 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵… — Watford Football Club (@WatfordFC) September 10, 2021

