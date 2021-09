Kalidou Koulibaly est rentré à Naples après deux matchs internationaux. De retour aux affaires plus vite que prévu, le capitaine des Lions a reçu les remerciements de son coach Spalletti dans des propos relayés par Football Italia.

L’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, a félicité le défenseur Kalidou Koulibaly pour avoir changé de vol à plusieurs reprises et s’être directement entraîné après son service international. “Si nous avions tous un peu de Koulibaly, la vie serait plus facile. Il a changé de vol deux fois pour accélérer les choses, puis est arrivé à l’aéroport et s’est rendu directement sur le terrain d’entraînement sans même s’arrêter d’abord chez lui. C’est remarquable !”, a déclaré Spalletti lors de sa conférence de presse.

Pour rappel, Kalidou Koulibaly a disputé les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Togo et le Congo, toutes soldées par des victoires. Le capitaine des Lions devrait démarrer le match capital en championnat de ce week-end face au Juventus.

wiwsport.com