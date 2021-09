A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi, l’Arta Solar 7 a présenté ses trois dernières recrues. Parmi elles, Diafra Sakho.

Au sein de l’Arta Solar 7, le travail est sans relâche. En à peine quelques mois, le Club fanion de Djibouti est parvenu attiré dans ses rangs trois joueurs, et non des moindres, et un nouvel entraineur. Si Carlos Kameni est la figure de proue de ces nouvelles arrivées, l’Arta Solar 7 a également attiré l’international burkinabé, Alain Traoré, mais également l’ancien joueur du FC Metz, de West Ham et du Stade Rennais, Diafra Sakho.

A la veille du début officiel de la saison avec la réception du Tusker FC (D1 Kenya) dans le cadre du premier tour préliminaire de Ligue des Champions CAF, le nouvel entraineur, Libiih Thomas, et ses nouvelles recrues ont été présentées à la presse. L’international sénégalais, Diafra Sakho (31 ans, 13 sélections, 3) buts, qui a également fait des beaux jours au FC Metz, y était présent.

« Une belle conférence de presse pour fêter la reprise des activités du club et présenter les nouvelles recrues de l’AS Arta Solar 7 ! Diafra Sakho nous rejoint comme attaquant, Carlos Kameni comme gardien, Alain Traoré comme milieu offensif et Libiih Thomas sera notre nouveau coach ! Nous sommes heureux de les accueillir et avons hâte de donner toute notre énergie pour cette nouvelle saison », peut-on lire sur les réseaux sociaux du Club.

