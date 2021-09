Teungueth FC va croiser, samedi prochain, l’ASEC Mimosas pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Capitaine de la formation Rufisquoise, La nouvelle recrue d’Aliou Cissé, Moutarou Baldé déclare que ses coéquipiers sont prêts sur tous les plans pour retourner en phase de groupes.

De retour de Brazzaville, où les Lions ont pu assurer la victoire contre le Congo (1-3), le capitaine de Teungueth FC dit qu’ils sont de plain-pied dans la prochaine confrontation contre l’ASEC Mimosas. “On se prépare très bien pour ce match. Ce, sur tous les plans. On fera tout ce qui est nécessaire pour sortir victorieux”, affirme-t-il.

Après un parcours honorable la saison passée en Ligue des Champions , Teungueth FC voudra goûter encore à ce délice. “On est déjà focalisés sur le match de samedi. On veut montrer le travail qu’on a accompli durant notre regroupement. L’équipe est prête à retourner en phase de poules avec l’aide de Dieu, car on a fait tous les réglages. On n’attend que le jour-j pour réciter la leçon apprise”, avance Moutarou Baldé dans Stades.

Avec Stades