Le ring de l’arène nationale accueille ce vendredi, samedi et dimanche, les 5ème, 6ème et 7ème journées des Championnats nationaux de boxe. Cet après-midi est réservé aux quarts de finales afin de compléter le tableau des demi-finales programmées samedi et dimanche. Les finales, elles, auront lieu ultérieurement.