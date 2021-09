De retour de Kigali pour supporter les Lions du Sénégal pendant l’Afrobasket, Modou Lô s’est rendu chez Balla Gaye 2 pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son père Double Less.

“Je suis venu apporter mon soutien à Balla Gaye 2. Nous prions pour le repos de Double Less qui est un père pour tout le monde de la Lutte car c’est un grand champion qui a représenté le drapeau du Sénégal. Balla Gaye 2 est un frère, malgré l’adversité on reste professionnel” a déclaré Modou Lô.

Balla Gaye 2 a magnifié le geste de Modou Lô et a vivement remercié le Roi des Arènes : “Je remercie Modou Lô et suis très content de le recevoir ainsi que toute sa délégation. Double Less est un exemple comme Mbaye Gueye ou Moustapha Gueye et Yékini. Notre génération, nous nous devons aussi d’être des exemples et Modou Lô montre à chaque fois qu’il est une personne responsable et je l’en remercie.”

