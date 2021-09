A 8 jours de l’AfroBasket féminin 2021, le Sénégal ne trouve pas d’adversaires pour disputer un tournoi de préparation. En conférence de presse, le sélectionneur annonce deux matchs amicaux avec la sélection nationale locale.

“Au moment où on jouait le tournoi avec les garçons, nous avions la même configuration pour les filles. Mais nous avons des problèmes pour trouver des adversaires. C’est une situation difficile pour nous parce qu’on a travaillé et on veut évaluer avant l’AfroBasket mais il est impossible de trouver un adversaire à cause du Covid, de budget…” explique Moustapha Gaye qui informe avoir lancé des invitations à l’Angola, le Cap Vert, le Mali, la Cote d’Ivoire et la Guinée. Tous n’ont pas répondu favorable pour des raisons diverses.

Toutefois, les Lionnes vont disputer deux matchs amicaux ce week-end. Elles vont s’opposer à la sélection locale avant de prendre le chemin de Yaounde a appris wiwsport.com. “Nous sommes entrain de mettre une équipe nationale locale avec qui nous allons jouer ce week-end, vendredi et dimanche. Deux matchs d’évaluation au Dakar Arena ou à Marius Ndiaye, on en décidera demain. Le coach Ousmane Diallo est dessus pour mettre en place l’équipe qui va s’entrainer mercredi et jeudi” a t’il déclaré.

Pour rappel, la 25e édition de l’AfroBasket 2021 est prévu du 17 jusqu’au 26 septembre.

wiwsport.com