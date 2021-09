Le but de la star sénégalise Sadio Mané face à Burnley a été élu plus beau but de Liverpool du mois d’aout par les fans.

Cette réalisation du joueur sénégalais face à Burnley, sa première en Premier League, est désignée le plus beau but du club anglais du mois d’aout.

🚨 CONFIRMED: Sadio Mane's finish against Burnley to complete a stunning team move has won Liverpool's Goal of the Month for August. #awlive [lfc]pic.twitter.com/oDWPlc9pQa

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 9, 2021