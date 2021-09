La LFP (Ligue de Football Professionnel) à rendu public, hier mercredi 08 septembre, son classement des nations les plus représentées dans l’élite du football Français à savoir la Ligue 1 Uber Eats. Le Sénégal devance le Brésil et occupe la première place du classement.

Avec des joueurs venus de tous les coins de la planète, les clubs de la Ligue 1 française présentent des effectifs très diversifiés en termes de nationalité, un vrai melting-pot. Hormis la France, logiquement nation la plus représentée, Le Sénégal occupe la première place du classement avec la présence de ses 26 joueurs. Une première place qui confirme la forte présence du continent africain puisque le Mali, la Côte d’Ivoire, l’Algérie ou encore le Maroc font partie du top 10 du classement de la LFP pour cette année sportive 2020/2021.

Le Mali est présent sur le podium en occupant la 3ème place avec 16 joueurs et est suivi par la Côte d’Ivoire qui comptabilise 15 joueurs. Les pays du Maghreb que sont l’Algérie et le Maroc comptent respectivement 13 et 11 joueurs en occupant la 6ème et la 9ème place. Le Cameroun complète la liste des 6 pays africain présents dans ce top 10 avec ses 11 joueurs qui lui font occuper la 8ème position. Aussi très présente dans le championnat du pays tricolore, la colonie brésilienne vient en 2ème position cette année avec seulement 2 joueurs de moins que le Sénégal.

Si l’Olympique Lyonnais présente plus de brésiliens (5) qu’aucun autre club, le FC Metz pourrait se présenter comme le foyer d’accueil des joueurs sénégalais. Avec notamment son partenariat avec Génération Foot, le club messin compte 7 sénégalais dans son effectif qui sont : Ousmane Ba, Pape Matar Sarr, Ibrahima Niane, Oppa N’Guette, Cheikh Sabaly, Lamine Gueye et Pape Ndiaga Yade.

Le Portugal, cinquième, est la première nation européenne du classement avec 14 joueurs. La Belgique et les Pays-Bas, septièmes ex aequo (11 joueurs), figurent également en bonne place dans le top 10 du classement de plus de 70 nations