Dans un entretien à bâtons rompus avec le quotidien sportif Record, le portier de Chelsea et meilleur gardien d’Europe de l’année, estime que le Sénégal a aujourd’hui, une équipe qui lui permet de valablement titiller l’Afrique du foot, mais surtout ses concurrents à la prochaine CAN 2022.

“L’objectif, ce n’est pas seulement celui d’Edouard Mendy, mais c’est celui de toute l’équipe qui est de remporter la première Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire du Sénégal. On est là pour ça et c’est ce qu’on va faire. On sait que rien ne nous sera donné. A nous d’avoir du répondant à chaque match, parce que tout le monde veut jouer et gagner contre le Sénégal.

Le gardien de but de Lions poursuit : “Ce sera un échec de na pas gagner la CAN. Il ne faut pas se voiler la face. Il n’y a pas une équipe qui vous dira qu’il a réussi en perdant la CAN. Donc, toutes les équipes ont le même objectif à ce niveau là. Aujourd’hui, nous avons un potentiel qui nous permet de rivaliser avec toutes les équipes. Il ne faut pas minimiser cela”

Avec Record