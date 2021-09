Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal se sont joués le week-end passé. Chez les dames, le tableau affiche complet pour les demi-finales, alors que chez les hommes, DUC attend encore son adversaire entre ASFA et Nioro qui n’ont pas encore joué leur huitième de finale.

Retardé par la participation de l’ASFA aux championnats d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe (CACVC). La Coupe nationale du Sénégal a été relancée ce week-end. Pour l’occasion, les 4 matchs des quarts de finale chez les dames ont été joués et trois pour les hommes. 7 des 8 demi-finalistes sont connus.

Chez les dames il s’agit : Diisoo, Diadji Sarr, Diamono et le Dakar Université Club (DUC)

Chez les hommes, trois équipes ont décroché leurs tickets pour les demi-finales en attendant les matchs retard. Il s’agit : Olympique de Diourbel, US Gorée et ISEG en attendant l’ASFA et Nioro.

Avec Stades