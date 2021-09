12 équipes sont en lice pour remporter l’AfroBasket 2021. Le Sénégal qui loge dans le groupe C avec l’Egypte et la Guinée va se confronter aux grandes équipes dans les phases finales. Le sélectionneur Moustapha Gaye passe en revue les équipes à craindre durant cette 25e édition.

Le Sénégal va disputer deux matchs de poules face à la Guinée (18 septembre à 10h) puis l’Egypte (20 septembre à 13h). L’on peut dire une phase des poules calme, toutefois ce ne sera pas le cas dans la phase finale.

Selon le système de compétition, les équipes classées premières de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées deuxième (2ème) et troisième (3ème) jouent le tour de qualification pour les quarts de finales. Trois potentiels adversaires du Sénégal logent dans le même groupe B.

“La grande équipe à craindre, c’est le Nigéria. C’est le super favori, double champion d’Afrique qui revient des Jeux Olympiques. C’est une équipe en jambes. A coté, il y’a le Mozambique, le Mali et l’Angola, il faut se méfier. Et nous avons la malchance, si on sort de la phase des groupes, nous allons affronter en quart de finale et en demi-finale la poule du Nigéria, Mozambique et Angola. Ces trois équipes sont dans la même poule et nous allons les rencontrer” a fait savoir le coach Moustapha Gaye qui a publié hier sa liste de 12 joueuses pour l’AfroBasket féminin qui démarre le 18 septembre prochain.

Le Sénégal qui se fixe comme objectif le podium compte toutefois se battre jusqu’au bout. “Ne vous inquiétez pas” rassure le coach. “Nous allons les rencontrer les yeux dans les yeux. Nous savons que nous avons un groupe qui a faim et qui veut faire de bonnes choses” a t’il déclaré.

