En théorie, l’Égypte et la Guinée ne devraient pas inquiéter le Sénégal dans le Groupe C, mais la nation titrée championne continentale à 11 reprises devra prouver sur le terrain qu’elle mérite de figurer parmi les prétendantes au titre.

Voici quelques éléments clés au sujet de l’équipe :

Équipe : Sénégal

Classement FIBA : 31e (Monde) ; 2e (Afrique)

Dernière participation au FIBA Women’s AfroBasket : 2019 (4 victoires, 1 défaite)

Meilleur résultat au FIBA Women’s AfroBasket : Le Sénégal est le pays qui détient le plus grand nombre de titres dans la compétition continentale féminine majeure (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 1997, 2001, 2009 et 2015).

Le chemin de la qualification pour le FIBA Women’s AfroBasket 2021 : Le Sénégal s’est qualifié automatiquement grâce à sa deuxième place lors du dernier tournoi continental.

Monde : Le Sénégal a participé à la Coupe du Monde Féminine FIBA en 1975, 1979, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2018.

Les Lionnes ont pris part aux JO en 2000, 2008 et 2016.

Impact des sélections jeunesse : Après l’édition 2012 du Championnat d’Afrique Féminin U18 2012, la sélection sénégalaise a quelque peu stagné, mais la bonne nouvelle est qu’elle semble se relancer, avec notamment une participation au Championnat d’Afrique Féminin U18 l’an dernier au Caire.

Yacine Diop, une des joueuses clés de l’équipe nationale actuelle, est un parfait exemple de l’importance des sélections jeunesse. Elle a en effet fait ses débuts internationaux en 2012 lors de la compétition africaine U18, se voyant même élire MVP du tournoi.

Historique : Le Sénégal est l’une des équipes les plus régulières du FIBA Women’s AfroBasket, elle qui n’en a plus manqué une édition au cours des deux dernières décennies.

Joueuses clés : Cinq joueuses présentes à Dakar en 2019 seront de retour cette année à Yaoundé : Mame Marie Faye, Oumoul Khairy Sarr, Yacine Diop, Bintou Diame et Lena Niang.

Coach : Moustapha Gaye a repris les commandes de la sélection sénégalaise. Il a remplacé son compatriote Cheikh Sarr, qui a conduit les Lionnes jusqu’en finale du FIBA Women’s AfroBasket 2019 à Dakar.

Il y a six ans, Gaye avait propulsé le Sénégal vers le titre face au Cameroun, également à Yaoundé.

Sous les ordres de Gaye, le Sénégal a gagné deux titres continentaux (2009 et 2015).

Gaye a aussi coaché la sélection masculine du Sénégal, notamment lors de la Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine.

Pronostic : Au vu de la profondeur et de l’expérience de l’équipe, une place en demi-finale apparaît comme le minimum pour une formation de ce calibre.

Le Sénégal, nation la plus titrée du basket féminin continental avec 11 sacres, a été relégué au second rang de la hiérarchie continentale ces dernières années, le Nigeria s’étant imposé comme N° 1 depuis quatre ans.

À Yaoundé, le Sénégal devra certes se passer de la prolifique Astou Traore, mais il pourra compter sur les présences de Mame Marie Sy et d’Oumoul Khairy Sarr, de quoi ambitionner de décrocher un 12e sacre continental.

Il ne faut pas non plus oublier que Yaoundé est la ville dans laquelle le Sénégal a soulevé son dernier titre africain.

