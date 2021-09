Interrogé au micro de PSG TV, le défenseur sénégalais de 25ans, Abdou Diallo, s’est ouvert au média du club concernant plusieurs points. L’international sénégalais, qui a marqué son premier but en sélection ce 1er septembre passé contre le Togo, évoque avec aisance sa place dans le gros effectif parisien, le poste d’arrière gauche où il est replacé, ses objectifs et les attentes de son coach.

Le mercato estival 2021 du PSG ?

Je pense que toute l’Europe nous regarde avec des gros yeux aujourd’hui. Qui aurait cru que Messi allait quitter le Barça, que Sergio Ramos allait quitter le Real, c’est une folie. Après, il faut que l’alchimie prenne, que l’on soit bon, que l’on s’adapte vite parce qu’on ne nous fera pas de cadeau. Maintenant, on est sous le feu des projecteurs.

Comment c’est d’être avec ce groupe exceptionnel ?

Pour l’instant, je suis vraiment focus sur mes objectifs. Après, c’est sûr que ce sera une fierté de dire que j’ai joué avec untel, untel, untel, j’ai gagné telles choses et j’ai joué dans une des meilleures équipes du monde. Forcément, ce sera une fierté. Mais je garde ça pour mon après-carrière. Il faut que je fasse les choses, que j’essaie d’aller chercher un maximum, sinon ça me retombe dessus derrière. C’est comme ça que je le vis.

Le poste d’arrière gauche ?

Je m’adapte à mon nouveau poste, entre guillemets, là où je cours beaucoup plus. Mais bon ça me plaît aussi. Je peux me libérer un peu plus offensivement. Plus je vais jouer arrière gauche, plus je vais être bien, être libéré, combiner et avoir des automatismes. C’est ça surtout. Le faire une fois dans un match c’est possible, mais le faire régulièrement demande plus d’efforts, de compréhension du jeu et plus d’automatismes.

Les attentes de Pochettino à ce poste ?

C’est un poste-clef pour lui, j’ai l’impression. Il insiste beaucoup, il est vraiment sur notre dos. C’est positif. Il me demande aussi d’être beaucoup plus offensif qu’auparavant. C’est aussi nouveau, mais c’est pour le mieux.

Comment vous sentez-vous dans le groupe ?

J’aime avoir une certaine sérénité, une certaine confiance avec le coach et mes coéquipiers. C’est là où je m’épanouis le plus et surtout avoir des responsabilités. Je me sens vraiment intégré à un projet et c’est là où je donne le meilleur de moi-même.

Vos objectifs ?

C’est le but de tous les joueurs d’aller au-delà de la limite et d’essayer toujours de gratter, gratter, gratter. C’est ça pour moi, d’être toujours au top.

