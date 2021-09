Le Spar Girona a trouvé un accord avec l’ailier Astou Traoré (40 ans) pour un contrat de deux mois pouvant être prolongé. Ainsi, la joueuse sénégalaise reviendra au club après avoir été l’une des grandes références de la promotion en Ligue Féminine lors de la saison 2008-2009.

Le pivot sénégalais, arrive pour compléter l’équipe et couvrir les pertes actuelles dans le jeu intérieur. La joueuse, connue par le club sous le nom de “La reine d’Afrique”, devrait rejoindre l’équipe cette semaine.

Pere Puig, directeur sportif du club, a déclaré : « Compte tenu des difficultés auxquelles nous sommes confrontés sous forme de blessures en ce début de saison et de l’évaluation de la situation financière du club, nous avons demandé des renforts ces dernières semaines. La situation du marché n’a pas été favorable. . Heureux qu’Astou Traoré veuille nous donner un coup de main. Elle fait partie de ces joueuses, après cette saison qui a débuté avec l’Uni, qui est venu et nous a donné un coup de main. Bien qu’étant détenu depuis de nombreux mois et pensant à une éventuelle retraite , elle a voulu venir nous aider dans cette période difficile. Très controversé que la reine d’Afrique revienne.

Traoré a laissé un très bon souvenir à Uni Girona des trois saisons qu’elle a passées dans l’équipe, soulignant la promotion dans la plus haute catégorie, en 2008 – 2009, et celle de permanence, en 2009-2010.

