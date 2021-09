Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, s’est félicité de la victoire du Sénégal (3-1) face au Congo, ce mardi lors de la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Koulibaly a mis en avant le sursaut d’orgueil de ses coéquipiers après l’égalisation de l’équipe congolaise sur un penalty litigieux. “On a pris ce but sur un épisode malheureux. Voilà, on ne va pas juger l’arbitrage, mais on doit faire plus attention à ça. Après, on a eu ce sursaut d’orgueil“, s’est félicité le défenseur auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score.