Victorieux du Congo hier, le Sénégal a pris les commandes de la poule H, suivi de son prochain adversaire, la Namibie. Le coach des Lions, content de la prestation de ses protégés sur ce deuxième match du du 2e tour comptant pour les éliminatoires du mondial de 2022, a félicité ses joueurs et prépare déjà la prochaine rencontre.

“On va garder la victoire, forcément. Gagner en Afrique, ce n’est jamais évident, c’est un combat de tous les jours“, a dit Aliou Cissé hier après la victoire de 3 buts à 1 sur le Congo. Le coach de l’équipe du Sénégal content de l’attitude de ses joueurs a évoqué l’esprit combatif des Lions en précisant que c’est cette mentalité qu’il veut inculquer aux joueurs et qu’ils sont en train de l’adopter. Le tacticien sénégalais poursuit en ces mots : “certains joueurs me disaient qu’il y a deux-trois ans, on aurait pas gagné ce genre de match. On a réussi à ouvrir le score et ils ont égalisé sur un penalty que je ne comprend toujours pas”. Ne souhaitant pas s’attarder sur les décisions de l’arbitre nigérien qu’il juge incompréhensibles, Aliou Cissé a félicité ses garçons tout en leur souhaitant de bien repartir dans leurs clubs.

6 points en 2 journées, le Sénégal a repris la place de leader de son groupe devant la Namibie comptant 4 points après s’être défait des Éperviers de Duarte. L’ancien capitaine des Lions et ses joueurs rencontreront en octobre leur dauphin pour le compte de la 3ème journée de ces éliminatoires. “On va préparer le troisième match contre la Namibie et ces deux victoires renforcent notre mental, notre cohésion de groupe. On s’est donné un challenge avec les joueurs : c’est d’essayer de gagner les six matchs. On se met sur le bon bout“, dit le coach Cissé qui espère avoir un pied vers les play-offs à la fin du match contre la sélection namibienne.

Bien que satisfait du trio Mané – Dia – Sarr, qui ont d’ailleurs marqué les 3 buts du Sénégal, Aliou s’attend à voir encore plus de dextérité de la part de ces derniers. “On aurait pu en marquer plus si on était plus adroit, si on faisait de bons choix. Le football, c’est deux zones importantes, offensive et défensive. Sur le plan défensif, on a été assez costaud, bien organisé. Sur le plan offensif, ce n’est pas mal mais je reste encore sur ma faim”, clame t-il. Rappelons que le but de Boulaye Dia, qui dit avoir attendu à fond ce moment, est son tout premier avec les Lions.

Aliou Cissé a aussi tenu à apporter des éclaircissements de l’entrée en jeu de Krépin Diatta qui revient d’une blessure à la cuisse. “C’était le moment de le lancer vu qu’on a eu son feu vert et celui du staff médical. Je salue la qualité du staff qui a pu retaper Krepin Diatta et Nampalys Mendy. On aurait pu faire jouer ce dernier. Mais on a décidé de le laisser sur le banc et de mettre Krepin pour 15 minutes”.