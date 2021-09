Le réveil à point nommé. Longtemps décevant, le Sénégal s’est finalement imposé (3-1) sur le terrain du Congo mardi, dans le cadre de la 2e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Nous tous avons lancé un immense ouf de soulagement. Après une nette victoire inaugurale face au Togo, les Lions s’attendaient à une belle confirmation à l’occasion de leur 2e sortie dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Sur la pelouse d’une équipe congolaise toujours difficile à manœuvrer, l’équipe d’Aliou Cissé a encore eu toutes les difficultés pour rentrer avec les trois points.

Un peu au forceps, le Sénégal a frôlé le match nul pour garder la première place de son groupe au bout d’une performance encore apathique. Opposés à un Congo tenu en échec lors de la première journée, les Lions se sont encore fait désirer. Y compris la première période démarrée très poussive. Une première période, qui malgré avec l’avantage au tableau d’affichage, a beaucoup laissé des craintes derrière.

Bougés physiquement par des Congolais qui en veulent après leur match nul face à la Namibie, les Lions tentent de faire la différence sur le plan technique mais manquent de présence ; Idrissa Gana Gueye est imprécis dans ses premiers phases de jeu, malgré un Joseph Lopy omniprésent à ses cotés. Les 20 premières minutes sont clairement en faveur du Congo, mais les Diables Rouges n’arrivent pas à mettre en danger un Edouard Mendy toujours serein.

A force de faire quelques rectifications, le Sénégal se réveille. La première occasion pour les Lions n’arrive qu’après 21 minutes. Sadio Mané, finalement trouvé, dédouble, déborde, franchit la surface congolaise puis sert Abdallah Sima. La frappe du pied gauche du désormais ancien joueur du Slavia Prague est contré. Puis un enchainement de Boulaye Dia, mais le gardien s’interpose.

Et on commençait à voir le meilleur visage du Sénégal. Les Congolais se sont endormis et tout juste, Boulaye Dia ouvre le score pour son premier but en sélection. Servi dans la profondeur par un excellent Kalidou Koulibaly, l’attaquant de Villarreal prend en vitesse la défense avant de tromper parfaitement Christoffer Mafoumbi. Il a été récompensé de ses efforts (27e). Mais la joie des Sénégalais ne durera pas très longtemps, puisque le Congo égalisera quelques instants plus tard après un penalty contre Ibrahima Mbaye. Assez sévère. 1-1 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lions se rebiffent. Ismaila Sarr, éteint en première période, commence à s’allumer. Le match s’emballe un peu : une frappe sèche de Merveil Ndockyt frôle le poteau gauche d’Edouard Mendy. Mais les Lions montaient et montaient encore en puissance. Pourtant on se dirigeait pratiquement vers un match nul de parité, mais bon, un match se joue jusqu’à la dernière seconde.

La domination et la persistance du Sénégal dans les dernières minutes ont été validées par les changements effectués par Aliou Cissé et le réveil d’Ismaila Sarr, mais surtout de Sadio Mané. Après encore un énorme travail, Joseph Lopy sert Saliou Cissé sur son côté. Le Nancéen, auteur d’une rentrée fracassante, effectue un petit contrôle avant de trouver Ismaila Sarr dans la surface.

Le 18 des Lions envoie une frappe limpide à Mafoumbi, qui malgré avoir cru sortir la frappe, voyait la balle finir au fond de ses filets (82e). Dans la foulée, Sadio Mané est fauché et obtient logiquement un penalty. L’attaquant de Liverpool prend ses responsabilités et se fait justice lui-même (87e). Les Diables Rouges sont cueillis à froid et la victoire des Lions est dessinée.

Ce deuxième succès en autant de rencontres permet bel et bien au Sénégal de reprendre la première place du Groupe H à la Namibie, qui n’aura resté leader qu’à 24 heures après sa victoire face au Togo lundi. Le Congo arrive à la 3e place avec un point. Les Eperviers du Togo quant à eux ferme le classement avec zéro pointé en deux journées.

