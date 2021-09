L’équipe nationale du Sénégal va de nouveau affronter les Diables Rouges du Congo, ce mardi pour la onze fois, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une formation qui n’a jamais battu les Lions en match officiel.

Dans leur histoire, le Sénégal et le Congo se sont affrontés à 10 reprises. Les joueurs sénégalais mènent le débat avec quatre succès contre trois pour Congo (amical) et trois matchs nuls. Leur dernière confrontation remonte au mois mars 2021, le 21 plus précisément. Dans cette rencontre, les deux équipe s’étaient quittées sur un nul et vierge (0-0) au stade Massemba Debat de Brazzaville.

Les Lions du Sénégal n’ont jamais perdu en duel officiel face à cette formation. La dernière victoire des Diables Rouges remonte en 1972, en rencontre amicale à Dakar. En 2004, le Sénégal s’était imposé à Dakar (2-0) lors des éliminatoires de la Can 2006.

Matchs Amicaux

11 janvier 2017 : Congo / Sénégal (0-2)

26 novembre 1989 : Congo / Sénégal (0-0)

9 janvier 1972 : Sénégal / Congo (0-2)

22 Janvier 1969 : Congo vs Sénégal (1-0)

15 octobre 1964 : Congo / Sénégal (3-1)

Éliminatoires Can et Mondial

5 juin 2005 : Congo vs Sénégal (0-0)

5 juin 2004 : Sénégal vs Congo (2-0)

13 novembre 2019 : Sénégal vs Congo ( 2-0)

26 mars 2021 : Congo vs Sénégal ( 0-0)

Can

14 janvier 1968 : Sénégal vs Congo 2-1

