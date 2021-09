Concernant son avenir à la tête de la sélection, il est prêt à continuer l’aventure, mais la décision appartient à la Fédération sénégalaise de basket.

Comment avez-vous remobilisé votre équipe après la défaite contre la Côte d’Ivoire ?

Ça n’a pas été difficile de remobiliser mes joueurs aujourd’hui, après la défaite d’hier contre la Côte d’Ivoire. Ce sont des professionnels qui savent l’importance de défendre les couleurs nationales. J’avais un peu de doute avant le match. Je pensais peut-être que certains n’allaient pas s’engager autant.

Mais ils se sont donnés à fond et ont montré qu’ils sont de grands professionnels, malgré la défaite d’hier. Ils se sont battus comme des Lions. Ils ont vraiment bien assuré ce match. J’ai un grand respect pour tous les joueurs du premier au douzième. Je remercie la Fédération, le ministre des Sports, l’État du Sénégal et tous les supporters. Je sais qu’ils sont déçus, mais c’est la loi du sport. Je suis très fier de mon équipe.

C’est votre premier Afrobasket en tant que coach titulaire. Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?

Je sais que j’ai beaucoup appris, donc ce n’est pas évident d’être coach principal. Je pense que la dernière équipe que j’ai entrainée c’était une équipe de jeunes (ndlr : 14 ans). Mais je me suis préparé et je crois que j’étais à la hauteur. Malheureusement, je pense qu’on a une équipe jeune. Par exemple le match d’hier (ndlr : samedi), on l’avait préparé à la perfection, mais on n’a pas pu mettre nos trois points. Tous nos meilleurs tireurs c’est leur première Coupe d’Afrique.

Donc, je pense que la pression et le fait de n’avoir pas eu la chance de jouer le tournoi de Belgrade ont un peu pesé. Si on avait joué le TQO, le groupe allait se frotter à de grandes équipes et allait avoir une meilleure attitude. Mais en gros, je suis fier, je savais qu’on était très bons. On a montré un basket très joli. On a montré un des meilleurs jeux dans ce tournoi, mais avec des jeunes de 22 ans, 23, donc ce n’est pas évident. J’ai beaucoup à apprendre, mais je suis satisfait de ce que j’ai fait.

Et votre avenir à la tête de la sélection nationale ?

Pour l’avenir, cela dépend de la Fédération. Vous savez, au Sénégal on a eu beaucoup de coaches ces dernières années, mais tout dépend de la Fédération. Jaime mon pays, c’est dur, car je n’ai pas eu de repos. Je dois retourner au travail, mais si c’était à refaire je le referais.