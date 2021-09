Alité depuis très longtemps, Double Less a finalement succombé à sa maladie.

Décédé hier vers 18 heures, le corps de l’ancien seigneur des arènes a été transféré à Guédiawaye qui a toujours été sa base et ses fils Balla Gaye 2 et Sa Thiès défendent les couleurs de cette localité. Et son enterrement est prévu cet après-midi à 14 heures au cimetière musulman de Yoff.

wiwsport.com