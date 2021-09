La force offensive des lions de la Téranga n’est plus à prouver en Afrique, avec des joueurs comme Sadio Mané, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye ou encore le jeune prodige Pape Matar Sarr, les adversaires adoptent une posture mesurée voire totalement défensive avec un bloc bas et des lignes bien resserrées.

Encore contre le Togo pour le compte de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, les protégés d’Aliou Cissé on fait face à un bloc Togolais ultra compact et très bas qui s’articulait autour d’un 5-4-1 en phase défensive. Ce qui a énormément posé de problèmes aux Sénégal surtout sur la première période. Pour le prochain match face au Congo, il faut s’attendre à la même configuration, d’autant plus que les congolais joueront à domicile. Perdre ce match compromettrait énormément leur chance de qualification.

Comment aborder tactiquement ce match ? Quelle disposition pour enfin pouvoir contourner ces blocs bas qui nous posent énormément de problèmes ?

UN 3-4-2-1 POUR APPORTER À LA FOIS DE LA LARGEUR ET DE LA PROFONDEUR

Notre dernière expérience avec le Congo chez elle n’a pas été des meilleures. Les lions ont buté sur un 5-4-1 très compact. Une équipe très résiliente dans les efforts, avec une détermination sans faille. Les congolais avaient réussi à accrocher le point du nul malgré un énorme volume d’occasions des lions. Ce mardi, il va falloir aborder le match autrement, trouver une animation qui mettrait en mal ce bloc bas, une défense à trois serait une véritable alternative.

Un 3-4-2-1 pour apporter de la profondeur avec deux joueurs entre les lignes dans les demi-espaces, Sadio Mané et Pape Matar Sarr qui ont cette capacité d’évoluer dans les petits espaces, et d’apporter cette touche créative et ce liant entre le milieu et l’attaque. De la largeur avec des pistons qui collent la ligne pour étirer le bloc bas compact togolais et libérer des circuits de passes intérieurs. Ces mêmes pistons, Ismaila Sarr et Saliou Ciss auront un rôle déterminant en phase offensive, par leur capacité à attaquer l’espace et à apporter du surnombre dans le dernier tiers adverse. Boulaye Dia par sa capacité de décrochage, son intelligence de jeu et sa parfaite compréhension de l’espace pourrait permettre à nos relayeurs d’attaquer l’espace et de pouvoir être décisifs. En phase défensive, le 3-4-2-1 se transformera en 5-4-1. Saliou Ciss, Ismaila Sarr, Mané et PMS devront faire les contre-efforts nécessaires pour permettre à l’équipe de retrouver une cohérence défensive. Cette approche tactique serait un parfait compromis entre nos qualités et les difficultés que l’équipe sera amenée à rencontrer lors des différentes rencontres.

Pour le choix des hommes il y a forcément une part de subjectivité. Dans l’absolu se sera au coach de trouver les bons profils pour proposer une équipe cohérente.

Ibrahim Diop – wiwsport.com