La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report de la rencontre Guinée-Maroc, prévue lundi à Conakry, invoquant “la situation politique et sécuritaire” dans ce pays où régnait depuis dimanche matin une confusion et vive tension suite à une tentative de Coup d’Etat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Dans un communiqué, la CAF note que la situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée “est très volatile et est étroitement surveillée par la FIFA et la CAF”.

Aussi les deux instances ont décidé de reporter le match Guinée-Maroc, “afin d’assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels” de ce match prévu à Conakry.

Un coup d’Etat militaire dirigé par un “Comité national du rassemblement et du développement” dit avoir renversé ce dimanche le président Alpha Condé au pouvoir en Guinée depuis décembre 2010.

APS