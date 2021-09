L’international sénégalais, Pape Ndiaye Souaré, a trouvé un point de chute en Angleterre. Depuis ce lundi, il est un nouveau joueur du Charlton Athletic.

Enfin le bout du tunnel. Il va tenter de relancer une carrière devenue bien compliquée depuis plusieurs années et notamment son départ de Crystal Palace. Ancien homme très fort du couloir gauche de l’Equipe Nationale du Sénégal, Pape Ndiaye Souaré (31 ans, 26 sélections, 1 but), s’es engagé, ce lundi, avec Charlton Athletic, formation anglaise évoluant en D3.

« Je suis très, très heureux d’être ici. Je m’entraîne depuis quelques jours. L’accueil et l’amour des joueurs et du staff autour du club me font me sentir très bien et heureux. J’ai hâte de commencer à jouer », a déclaré l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars au moment de la signature de son contrat.

Pape Ndiaye Souaré, dont la carrière n’a pas cessé de régresser sur la fin de ses cinq années passées sous les couleurs de Crystal Palace, était déjà parti à la relance à Troyes en 2019 mais n’est pas arrivé à se faire un nouveau nom en France, là où il avait pourtant déjà brillé avec Lille et le Stade de Reims. Depuis la saison 2019-2020, il n’a disputé que 17 rencontres avec l’ESTAC.

Déjà adopté par une bonne partie de son ancien Club, Crystal Palace, Pape Ndiaye Souaré a été soutenu par les Eagles, qui l’ont ouvert les installations du centre d’entrainement durant cette période compliquée. C’est par la suite qu’il s’est mis à l’essai à Charlton où il réussira bien à convaincre les dirigeants. Désormais, c’est là bas que sa carrière va se poursuivre.

✍️ The Senegal international left-back joins the Addicks on a one-year deal, subject to international clearance. 🔴⚪ #cafc | https://t.co/f36HsGcQDw — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) September 6, 2021

wiwsport.com