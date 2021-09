La sélection masculine de basket du Sénégal a pris son départ direction Kigali avec la ferme intention d’aller jusqu’au dernier jour de l’AfroBasket 2021. Cependant, affronter le Cap-Vert ce dimanche 5 septembre 2021 n’était pas le match d’objectif pour les Lions. La Côte d’Ivoire de Costelleto a poussé le Sénégal hors de la finale et c’est le Cap-Vert qui paie les pots cassés. Les joueurs de Boniface Ndong s’adjuge de la médaille de bronze, qui maintenant devient de plus en plus une constance.