Le Sénégal est averti surtout que les Lions n’avaient pas réussi à bousculer le mur congolais au mois de mars dernier (0-0). Paul Put, qui avait barré la route de la CAN et au Mondial 2010 au Sénégal; alors qu’il était entraîneur de la Gambie, attend Aliou Cissé et ses hommes de pied ferme.

“J’ai vu de bonnes choses contre la Namibie, surtout en seconde période. Si on joue contre le Sénégal de la même manière, on pourra faire un bon résultat. Je sais que le Sénégal est une grande équipe, mais si on réussit à corriger les failles que nous avons vues, in pourra s’en sortir de belle manière”, a prévenu le coach belge des Diables rouges.

Avec Stades