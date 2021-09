L’équipe nationale de football, sans son milieu Cheikhou Kouyaté, va quitter Dakar ce dimanche pour Brazzaville, la capitale du Congo où elle doit jouer mardi contre les Diables Rouges.

Ce match compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. “Tous les joueurs convoqués feront le voyage sauf Kouyaté”, sociétaire de Crystal Palace, Angleterre, a appris l’APS d’un membre de l’encadrement national au moment où il s’apprêtait à embarquer, vers 14 heures.

Cheikhou Kouyaté avait été titularisé au milieu de terrain mercredi contre les Eperviers du Togo, battus 2-0 par les Lions. Blessé, il a ensuite dû céder sa place à Joseph Lopy (Sochaux, France), à la 72-ème minute.

Dans une vidéo diffusée vendredi par la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le médecin des Lions, Abdourahmane Fédior, disait être confiant concernant le retour à la compétition de l’international sénégalais.

“Son état s’est amélioré. Il se sent très bien. Et on espère le récupérer d’ici un à deux jours”, déclarait le médecin au sujet de Kouyaté qui souffrait de “fatigue générale et de crampes”.

Le Sénégal, vainqueur du Togo (2-0) lors de la première journée des éliminatoires de Qatar 2022, est leader du groupe H de ce premier tour des qualifications, zone Afrique.

Le Congo a pour sa part ramené un nul (1-1) de son déplacement à Soweto, où avait été délocalisé son match contre la Namibie, joué au stade de l’équipe sud-africaine des Orlando Pirates, dans la banlieue de Johannesburg.

Les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ont été programmées en octobre prochain, avec notamment la double confrontation entre le Sénégal et la Namibie.

APS