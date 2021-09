Les quarts de finale joués ce week-end ont permis de connaître les 3 premiers qualifiés pour le dernier carré en attendant le match DUC contre le vainqueur de ASFA/Nioro. A Dakar, l’ISEG Sport et l’US Gorée, se sont imposés devant la JA (31-25) et Gaston Berger en prolongations (34-32) et à Diourbel, l’Olympique a dicté sa loi au Saltigué de Rufisque (29-26).